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Tekirdağ Saray'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu taşıyan araçtaki 2 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı; kovalamacada araçtan atılan poşet incelendi. Aramada bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilirken otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında araçtan poşete sarılı bir maddenin atıldığını gören ekipler, takibin ardından aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan G.U. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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