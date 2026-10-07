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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetaminli tütün bulundu, E.G. tutuklandı

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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetaminli tütün bulundu, E.G. tutuklandı
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Tekirdağ Saray'da güvercin kümesinde 392 gram amfetamin emdirilmiş tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G., çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu imal ve ticareti ile bulundurma suçlarından tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, güvercin kümesinde uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan E.G. tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Saray Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmasında E.G.'ye ait güvercin kümesinde arama yaptı. Aramada 392 gram amfetamin maddesi emdirilmiş tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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