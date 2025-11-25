Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne Öğrenci Ziyareti

Özel Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ve laboratuvarları gezdi.

Ziyarette, akademisyenler, sunulan olanaklar, müfredat ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca üniversite hakkında bilgi verilerek öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Aksoy'dan tesis ziyareti

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.

Aksoy, Karacakılavuz Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesise ziyarette bulundu.

Tesisi gezen Aksoy, üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Aksoy, gıda güvenliği ve hijyen kurallarının önemine dikkat çekerek, üreticilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.