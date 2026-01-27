Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Gültekin ve Tunçer makamda bir süre sohbet etti.

Tunçer, ziyaret için Gültekin'e teşekkür etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

NKÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrehan Yavşan da ziyarette yer aldı.

Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuklarına teşekkür etti.

???????

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı