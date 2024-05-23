Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarından Hukuk Meclisi Topluluğu tarafından düzenlenen Hukuk Meslekleri Zirvesi'nde, konuşmacılar kendi mesleki deneyimlerinden örneklerle öğrencilere kamu hizmetinde yer alan ve hukukla ilgili mesleklerin gerekliliklerini anlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarından Hukuk Meclisi Topluluğu organizasyonunda "Hukuk Meslekleri Zirvesi" düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü NKÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul'un yaptığı programda, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar kendi mesleki deneyimlerinden örneklerle gerçekleştirdikleri sunumlarında, öğrencilere kamu hizmetinde yer alan ve hukukla ilgili mesleklerinin gerekliliklerini anlattı.

Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Eğitim Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title