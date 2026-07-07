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Tekirdağ Müftüsü Bilgiç, Çorlu'da personelle buluştu

Tekirdağ Müftüsü Bilgiç, Çorlu'da personelle buluştu
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Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çorlu ilçesinde din görevlileri ve müftülük personeliyle bir araya gelerek cami, Kur'an kursu hizmetleri ve sosyal projeleri değerlendirdi.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çorlu ilçesinde din görevlileri ve müftülük personeliyle bir araya geldi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Bilgiç, din hizmetlerinin sahadaki etkinliğini artırmak, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve personelle istişarelerde bulunmak amacıyla Çorlu'yu ziyaret etti.

Buluşmada, cami ve Kur'an kursu hizmetlerinin yanı sıra sosyal içerikli din görevliliği projeleri ele alındı.

Bilgiç, Çorlu'da görev yapan din görevlileri ile tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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