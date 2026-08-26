Motosiklet Elektrikli Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı
TEKİRDAĞ’ın Çorlu motosikletin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Zeki V.(52), yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu motosikletin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Zeki V.(52), yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçenin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AFZ 403 plakalı motosiklet, Zeki V. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Zeki V., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),