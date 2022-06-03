Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi - Haberler

Tekirdağ merkezli 11 ilde terör operasyonu düzenlendi
AA - Güncel
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Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyona Ekiplerin adrese girişi Adreste arama yapılması Polis ekiplerinin dernekten topladıkları delilleri araca yüklemesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tekirdağ Cumhuriyet...
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyona
Ekiplerin adrese girişi
Adreste arama yapılması
Polis ekiplerinin dernekten topladıkları delilleri araca yüklemesi ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya istinaden terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.
AA / Güncel