Tekirdağ, Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırmayı Hedefliyor

Tekirdağ, Mavi Bayraklı Plaj Sayısını Artırmayı Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ, doğal güzellikleri ve temiz plajlarıyla dikkat çekerken, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı planlıyor. Bu yıl 23 mavi bayraklı plaja ulaşmayı amaçlayan il, turizmdeki önemini artırmayı hedefliyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra temiz ve güvenli plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ, mavi bayraklı plaj sayısını artırmayı amaçlıyor.

Marmara Denizi'nin mavi sularıyla buluşan kıyıları, altın sarısı kumsalları ve doğa manzaralarıyla açık hava tablosunu andıran Tekirdağ, 10 mavi bayraklı plajıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın sahip olduğu doğal güzellikleri, denizi ve plajlarıyla turistler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kentin, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmiş 16 plaj işletmesi bulunduğunu hatırlatan Karaküçük, bu yıl sayının 23'e yükseldiğini belirtti.

Kentte mavi bayraklı plajların sayısını arttırmak için çalıştıklarını aktaran Karaküçük, "Tekirdağ, coğrafi konumu itibarıyla çok önem taşıyor. Turizm açısından kıymetli bir noktadayız. Bunu avantaja dönüştürmek için çalışmalarımız sürüyor. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülke sıralamasında daha üst basamaklara çıkmak istiyoruz." dedi.

Karaküçük, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plaj sayısı bakımından ülke genelinde 9'uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Kentin yamaç paraşütünden rüzgar sörfüne kadar birçok ekstrem spora ev sahipliği yaptığını belirten Karaküçük, mavi bayraklı plajların bu destinasyonu taçlandırdığını dile getirdi.

Coğrafi konumun turizm açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Karaküçük, "İstanbul ve çevre illere yakınlığımızın yanı sıra Balkanlar, Yunanistan ve Bulgaristan'a ulaşım kolaylığı bulunuyor. Bu avantajı şehrimizin lehine kullanarak turizmde daha ileri noktalara ulaşmak için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Valilik'ten kritik talimat
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Zincir marketlerde yeni dönem! Cumhur Reyonu projesi geliyor
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Ne Koç ne de Sabancı! İşte Türkiye'nin vergi rekortmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.