Tekirdağ Malkara'da Orman Yangını Çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Deveciköy Kuştepe mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Malkara ilçesinde bugün saat 16.00 sularında Deveciköy Kuştepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü'ne bağlı 15 arazöz ile Malkara ilçesi ile çevre illerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.