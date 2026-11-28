Tekirdağ Malkara'da kamyonetin çarptığı patpatta çocuk öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde kamyonetin patpata arkadan çarpması sonucu patpat tarlaya devrildi. Kazada patpatta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan iki sürücü Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetin "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.İ. (24) idaresindeki 59 AFG 222 plakalı kamyonet, Çavuşköy Mahallesi'nde O.Ç. (31) yönetimindeki patpata arkadan çarptı.
Çarpma sonucu patpat tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, patpatta yolcu olarak bulunan B.Ç. (13) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.