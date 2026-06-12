Haberler

Tekirdağ'da narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Tekirdağ'da narkotik ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele, NARVAS, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında vatandaşlara yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festivalde farkındalık faaliyetleri yürüttü.

Festival alanında kurulan stantta vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve narkotik suçlarla ilgili bilgiler verildi.

Ekipler, konser öncesinde sahneden yaptıkları bilgilendirmelerde de madde bağımlılığının önlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "UYUMA" mobil uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmaları festival boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Antalya'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı