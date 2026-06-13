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Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı
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Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nin 60'ncısında Poizi ve Merve Özbey, sahil dolgu alanında konser verdi. Yoğun ilgi gören gecede Belediye Başkanı Volkan Nallar, sanatçılara çiçek ve kiraz takdim etti.

TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Poizi ve Merve Özbey, sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 60'ncısı düzenlenen Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali etkinleri kapsamında Poizi ve Merve Özbey, konserleri düzenlendi. Sahil dolgu alanında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede ilk olarak Poizi sahne aldı. Poizi, sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti. Poizi'nin ardından sahneye çıkan Merve Özbey, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirdi. Festival alanını dolduran vatandaşlar, konser boyunca şarkıcının performansını ilgiyle izledi.

Konserin ardından konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin ikinci gününde sahne alan sanatçıların katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi. Nallar, gece sonunda Poizi ve Merve Özbey'e çiçek ile kiraz takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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