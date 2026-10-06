Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya yeltenen şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak silahla kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, kadın çalışana silah doğrultarak ziynet eşyası talebinde bulundu.

Şüpheli, iş yerinden altın veya para alamadan kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.U. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, birikmiş borçları nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Olayda kullanılan silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin iş yerine girip çalışanı tehdit ettiği ve ardından kaçtığı anlar kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA