Haberler

Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak silahla kuyumcu soymaya yeltenen şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, kadın çalışana oyuncak silah doğrultarak ziynet eşyası istedi; alamadan kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilen şüpheli, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak silahla kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, kadın çalışana silah doğrultarak ziynet eşyası talebinde bulundu.

Şüpheli, iş yerinden altın veya para alamadan kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.U. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, birikmiş borçları nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Olayda kullanılan silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin iş yerine girip çalışanı tehdit ettiği ve ardından kaçtığı anlar kuyumcunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Çorlu'da alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü polise 'Okumam yazmam yok' dedi! 390 bin lira ceza kesildi

Polise 'Okumam yazmam yok' dedi! Cezası tam 390 bin lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bozuk et' haberi yapan gazeteci tutuklandı

"Bozuk et" haberi başını yaktı! Adliye çıkışında böyle seslendi
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş

Bakan Gürlek bunu ilk kez açıkladı! Kurtlar Vadisi'nde çarpıcı detay
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa! Aleyna için sürpriz talep
Diyarbakır'da 19 yıllık faili meçhulde yeni gelişme! Erhan Kurt cinayetinde baba Ali Kurt tutuklandı

Oğlu 19 yıl önce boğularak öldürülmüştü! Baba tutuklandı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor

İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç