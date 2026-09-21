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Tekirdağ Kapaklı'da eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iddiaya göre şüpheli, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı; yaralanan eş hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, cenaze Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir evde M.U. (78) ile eşi G.U. (78) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.U. eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde G.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

G.U'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.U, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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