Tekirdağ'ın Leylekleri Mahalleyi Renklendiriyor

Tekirdağ'ın Leylekleri Mahalleyi Renklendiriyor
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Karamehmet Mahallesi, her yıl ilkbahar ayında gelen leyleklerle renklendiriliyor. Elektrik direklerine yuva yapan leylekler, mahalleli ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Leyleklerin göç yolunda önemli bir durak olan mahallede, ziyaretçiler leylekleri izleyerek keyifli zaman geçiriyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi, yıllardır leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Mahalleye her yıl ilkbahar aylarında gelen leylekler büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Mahalledeki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin yavrularını büyütmesini mahalleli ve ziyaretçiler ilgiyle takip ediyor.

Mahallede 5 elektrik direğine Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin yerleştirdiği platformlara her yıl yuva yapan leylekler, yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ediyor.

Mahalleye gelen ziyaretçilerden Mustafa Yıldız, AA muhabirine, mahalledeki direklerin üstlerindeki leylek yuvalarının dikkatini çektiğini söyledi.

Herkesin leyleklerin fotoğraflarını çektiğini ifade eden Yıldız, "Buradan geçerken durup leylekleri izliyoruz arada. Zaman zaman başka insanlarında durduğunu görüyoruz. Mahallelerin neşesi oluyor bu hayvanlar. Tekirdağ'da bir çok mahallede böyle çok sayıda leylek yuvası var. Leyleklerin göç yolu üzerinde olmasından dolayı her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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