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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol anaokulunu ziyaret etti

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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunu ziyaret ederek hazırlık çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunu ziyaret ederek hazırlık çalışmalarını inceledi.

Yeniyol, okulda sınıfları ve eğitim ortamlarını gezerek yürütülen düzenlemeler hakkında okul yönetiminden bilgi aldı.

Okul bahçesinde öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere oluşturulan etkinlik alanlarını da inceleyen Yeniyol, bu alanları değerlendirdi

Ziyarette okul-aile işbirliğinin öğrencilerin eğitim hayatına uyumundaki önemine dikkat çekildi.

Yeniyol'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik ile Şube Müdürleri Ömer Çelik ve Hakan Eravcı eşlik etti.

Yeniyol, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesini, okul yönetimi ve eğitim çalışanlarının çalışmalarında kolaylıklar diledi

Kaynak: AA
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