Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı çevik kuvvet personeliyle iftarda buluştu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, çevik kuvvet personeliyle iftar programında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevi'nde düzenlenen program öncesinde Turanlı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personelle bir süre sohbet etti.

Daha sonra iftar programına katılan Turanlı ve emniyet personeli, birlikte oruç açtı.

Turanlı, programda milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm personele çalışmalarında başarı diledi.