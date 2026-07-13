Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da önümüzdeki 2 saat içinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan