Tekirdağ Hayrabolu'da yankesicilik iddiasıyla 3 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Hayrabolu'da semt pazarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yaklaşık 23 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında yaşanan yankesicilik olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak Malkara istikametine kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil, yaklaşık 23 kilometre süren kovalamacanın ardından Malkara ilçesine bağlı Karacagür Mahallesi çıkışında durduruldu.
Araçta bulunan E.Ç, S.M. ve H.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Ç. ve H.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.