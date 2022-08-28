Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor Güncel Haberler Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Hafta sonunu Tekirdağ'da geçiren tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor. Hafta sonunu Tekirdağ'da geçiren tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk meydana getirdi. Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor. Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Güncel Kaynak: AA / Fırat Çakır Yeniçiftlik Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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