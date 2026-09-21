Tekirdağ Ergene'de düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düğünde atılan havai fişekler, otluk alanda yangına neden oldu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen düğünde havai fişek atıldı.

Havai fişeklerden bazıları Edirne Çevre Yolu kenarındaki otluk alana düştü.

Burada çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada düğün sahipleri de alevlere müdahale etti.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA