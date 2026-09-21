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Tekirdağ Ergene'de düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı

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Tekirdağ Ergene'de düğünde atılan havai fişekler otluk alanda yangın çıkardı
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Tekirdağ Ergene'de Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen düğünde atılan havai fişekler, Edirne Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda yangına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye bildirdi, düğün sahipleri de müdahale etti; yangın büyümeden söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düğünde atılan havai fişekler, otluk alanda yangına neden oldu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen düğünde havai fişek atıldı.

Havai fişeklerden bazıları Edirne Çevre Yolu kenarındaki otluk alana düştü.

Burada çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada düğün sahipleri de alevlere müdahale etti.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA
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