Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması - Haberler

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Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Güncel
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Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması Tekirdağ Emniyeti 177'nci yıl videosu yayınladı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 177'nci yıldönümünü yayınladığı video ile kutladı.

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti 177'nci yıl videosu yayınladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 177'nci yıldönümünü yayınladığı video ile kutladı. Görüntülerde emniyet birimi personellerinin çalışmalarına yer verilirken, video vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 'Polis Haftası' münasebetiyle bir video yayınladı. Yayınlanan videoda teşkilat birimlerinin çalışmalarına yer verilirken, polis vatandaş işbirliği vurgusu yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü 'Polis Haftası'nı yayınladığı video ile kutlarken, görüntülerde teşkilatın hayvan ve çevre, kriminal, özel harekat, deniz, köpek eğitim merkezi gibi birçok birimi yer alırken, videoda yer alan ekipler '177 yıldır sizinleyiz' mesajı verildi.

Görüntülerde yer alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerinin işaret diliyle verdiği '177 yıldır sizinleyiz' mesajı ise yürekleri ısıtırken, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177'nci yıl kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Güncel

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