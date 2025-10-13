Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı gaziler ve şehit aileleriyle buluştu

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Ergene Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gaziler ve şehit aileleri için piknik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Turanlı, programda gaziler ve şehit aileleriyle görüşüp sohbet etti.

Turanlı, vatanını ve bayrağını canı pahasına koruyan şehitler ile hayatını kaybeden gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini dile getirdi.