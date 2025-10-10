Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürü Roman Çocuklarla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Roman çocuklarla yemekte bir araya geldi. Çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi verildi ve il müftüsüyle de bir görüşme yapıldı.

Turanlı, Polisevinde Roman çocukları misafir etti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Turanlı, ardından çocuklarla yemek yedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçen çocuklar polislik mesleği hakkında bilgilendirildi.

Turanlı, çocukları makamında da ağırlayarak bir süre sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Turanlı, şehrin çocukları için gece gündüz çalışmaya, halkla işbirliği içerisinde kenti, mahalleleri ve sokakları güvenli tutmaya devam edeceklerini aktardı.

Roman çocuklar İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü de ziyaret etti.

Soykök, çocuklarla bir süre görüşerek, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

