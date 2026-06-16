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Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan Albay Güngör'e ziyaret

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Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Komutan Albay Ali Güngör ile görüştü ve teşkilata başarılar diledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör makamda bir süre görüştü.

Turanlı ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Turanlı, Güngör ve jandarma teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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