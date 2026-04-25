Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Tunçer ve Tantan makamda bir süre sohbet etti.

Tantan, misafirperverliği Tunçer'e teşekkür etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı ve Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaya ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Kaya, "Sivil Toplumun Gücü" isimli eserini Şahin'e takdim etti.

Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek konuğuna teşekkür etti.