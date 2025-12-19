Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 1. Tekirdağ Günleri programı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kentin tarihi ve kültürel değerleri ele alındı.

Programın sonunda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentin tanıtımına katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket verdi.

Soytürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

-İklim değişikliği konusunda üreticiler bilgilendirildi

Tekirdağ'da düzenlenen programda çiftçilere iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İklim Değişikliği, Kuraklık ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması Programı, Hayrabolu Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer ile Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu sunum yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bilgilendirme toplantılarının üreticiler açısından önemli olduğunu belirtti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Deniz Uygun, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette bir süre sohbet eden Uygun ve Tabakoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Tabakoğlu, ziyaret dolayısıyla Uygun'a teşekkür etti.