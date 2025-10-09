Tekirdağ'da Güvenlik Eğitimi Verildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Özel Güvenlik, Asayiş, Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen programda güvenlik görevlilerini bilgilendirdi.

Polis ekipleri, Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli 180, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 189 güvenliğe eğitim verdi.

-İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Ergene Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Erden, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Erden ve Turanlı makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Erden'e başkan yardımcısı Yavuz Erişan da eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Demir ve Şahin makamda bir süre sohbet etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Demir'e teşekkür etti.

Ziyarette, NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı ve Tekirdağ MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.