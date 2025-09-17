Tekirdağ'da Zeytinyağlı Sarma Yarışması Düzenlendi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince zeytinyağlı sarma yarışması düzenlendi.

Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki yarışmaya 16 kadın katıldı.

Kadınlar tarafından coğrafi işaretli Kınalı yapıncak yaprağından yapılan sarmalar jüri tarafından tadıldı.

Jüri üyeleri sarmaları görsel sunum, yöre mutfağına uygunluk, kullanılan malzeme ve lezzet bakımından değerlendirdi.

Yarışmada Özlem Demir birinci, Figen Orhan ikinci, Meryem Bayraktar ise üçüncü oldu.

Birinci olan Özlem Demir, yarışma için sarmaları özenle hazırladığını ve birinci olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarışmada dereceye girenlere, elektronik mutfak aletleri hediye edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da bağcılığın önemli olduğunu söyledi.

Kentte bağcılığın geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Nallar, coğrafi işaretli Kınalı yapıncak yaprağının tanıtımının bu tür etkinliklerle yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

Öte yandan, alanda kurulan stantlarda kadınlar yöresel ürün satışı yaptı.