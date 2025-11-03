Haberler

Tekirdağ'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye düşürerek sürücülerin trafikte zorlanmasına neden oldu. Öğle saatlerinde sisin etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi'nde kullanıma başlanan doğalgaz hatlarının açılışı yapıldı.

Törende konuşan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, seçim döneminde verdikleri sözleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlçenin her mahallesinde doğalgazın kullanılacağını aktaran Topak, "Mahallemizi doğalgaza kavuşturarak bir sözümüzü daha tutmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bir önceki yönetim tarafından ihmal edilen yok sayılan, değersiz görülen mahallelerimize projelerimizle değer katacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Törene, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve vatandaşlar katıldı.

