Tekirdağ'da Yoğun Bakım Hemşireleri Sertifikalarını Aldı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yoğun bakım hemşirelerinin önemine vurgu yaparak katılan hemşirelere sertifikalarını takdim etti.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaşamla ölüm arasındaki en hassas çizgide görev yapan yoğun bakım hemşirelerinin, bilgi, dikkat ve özveriyle büyük bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez de program boyunca gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı katılan hemşireleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu ve Dönmez hemşirelere sertifikalarını verdi.

