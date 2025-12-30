Tekirdağ'da polis ekipleri trafik uygulaması yaptı

Tekirdağ'da polis ekipleri yılbaşı öncesi denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uygulamada, durdurulan araçlar ve sürücüler ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrol edildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı tedbirleri kapsamında gerekli bütün tedbirlerinin alındığını ifade etti.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü önlemin alındığını belirten Soytürk, yeni yılın, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dile getirdi.

Tekirdağ'da yılbaşı kapsamında 2026 polis görev yapacak.