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Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Anne ve Bebeği Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan anne E.P. ve bebeği, otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı anne ile bebeği yaralandı.

M.Ş. yönetimindeki 46 AKE 321 plakalı otomobil, Ali Paşa Mahallesi'nde, yaya geçidinden bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan E.P'ye çarptı.

Kazada hafif yaralanan E.P ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası sürücü M.Ş. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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