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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheliden 18'i tutuklandı

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Tekirdağ'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene'de eş zamanlı düzenlenen operasyonun ardından 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü.

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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