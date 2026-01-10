Tekirdağ'daki cinayetle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Binnaz Eriş'in, yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin şüpheliler İ.Ç. ile C.Ç. yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yangın ihbarının ardından olay yerinde yapılan incelemeler ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen zanlı İ.Ç'nin, polis tespitlerine göre evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı da aldığı öğrenildi.

Şüpheli İ.Ç'nin Eriş'e ait cep telefonunu çöp konteyneri yakınına attığı ve cinayetin ardından tekrar olay yerine giderek çevredekilerin ve yakınlarının yanında gözyaşı döktüğü belirlendi. Zanlının Eriş'i bıçakla öldürdükten sonra cesedini yakmak için evde yangın çıkardığı iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bu arada Binnaz Eriş'in cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Orta Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadının cenazesi Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Eriş'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile vatandaşlar katıldı.