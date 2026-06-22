Haberler

Tekirdağ'da Yangın: 200 Dekar Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

1) TEKİRDAĞ'DA YANGIN; 200 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında, 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Malkara-Keşan yolunda Kambur Koru mevkisindeki buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı TESKİ ekipleri, su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangına köylüler de traktörle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler, kontrol altına alınıp, yangın söndürüldü. Yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü

İçeride öğrenciler vardı! Bilanço dehşet verici boyutta
CHP Bursa İl Başkanlığı'nda sandalyeli barikat

Bu hazırlık Kılıçdaroğlu'nun atadığı il başkanı için

Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı

25'lik yıldıza imza attırdı!
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir