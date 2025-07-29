Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan 63 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Yalnız Yaşayan 63 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yavuz S'den, yakınları bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Yavuz S'yi hareketsiz buldu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Ortacami Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Yavuz S'den (63) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giren sağlık ve polis ekipleri, Yavuz S'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yavuz S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

Borcunu unutan yandı! Ödemeyene hem ceza hem haciz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.