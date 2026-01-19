Sanayi sitesinde otomobilden havaya rastgele ateş açıldığı anlar kamerada

Haberler

Çorlu ilçesinde bir sanayi sitesi içinde yabancı plakalı bir otomobilden havaya rastgele ateş açıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sanayi sitesi içinde, yabancı plakalı otomobilden havaya rastgele ateş açıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zafer Mahallesi'ndeki yeni sanayi sitesi içinde, C-9 yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı plakalı bir otomobilin camından kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya rastgele ateş açıldı. Olayın ardından otomobil yoluna devam ederken, site güvenliği iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis görüntüleri incelemeye alarak şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil seyir halindeyken ateş açıldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

