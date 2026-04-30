Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana, karaca, yabani kedi, sansar, domuz, tavşan, tilki görüntüleri yansıdı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Karaca, yabani kedi, sansar, domuz, tavşan, tilki fotokapan sayesinde doğal ortamlarında görüntülendi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır