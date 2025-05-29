Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı kadın öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait olan ve E.Y'nin kullandığı 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti.

Kadının cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.