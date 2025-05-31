Tekirdağ'da Vali Soytürk, 1. Ordu Komutanı Tokel'i Ziyaret Etti

Tekirdağ'da Vali Soytürk, 1. Ordu Komutanı Tokel'i Ziyaret Etti
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i Beşiktepe Kışlası'nda ziyaret etti ve çeşitli askeri yetkililerle bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Beşiktepe Kışlası'nda denetimde bulunmak üzere kente gelen 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Tokel'le bir araya geldi.

Vali Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Tokel'le bir süre görüştü.

Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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