Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 90 gram kokain, 26 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 580 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ç, G.K, R.A, B.G, G.B, G.A, K.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.