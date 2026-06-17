Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 516 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğer kişiler serbest bırakıldı.