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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 516 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 27 bin 150 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 516 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğer kişiler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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