Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin düzenlediği denetimlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek dağcıların karşısına çıktı

Türkiye’nin en zehirlisi! Bir anda dağcıların karşısına çıktı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...