Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el konuldu.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

