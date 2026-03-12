Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Arslan