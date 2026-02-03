Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde 6 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel