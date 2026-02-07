Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında ve bir otomobilde yapılan aramada, 21 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel