Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 4 bin 205 uyuşturucu hap, 879 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 790 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 146 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
