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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı, 18'i tutuklandı

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Tekirdağ'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı. Operasyonlarda 1 kilogram 718 gram sentetik uyuşturucu ve 55 bin 955 lira ele geçirildi; 18 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 23 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 718 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 890 uyuşturucu hap, 11 bin 684 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve

uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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